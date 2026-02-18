Milano-Cortina, a tavola vincono i pizzoccheri
I risultati di un sondaggio condotto dalla Regione Lombardia: al secondo posto il riso giallo. Medaglia di bronzo alla cotoletta
© Istockphoto
I pizzoccheri vincono la medaglia d'oro tra i piatti più apprezzati nel periodo delle Olimpiadi di Milano-Cortina, secondo un sondaggio Instagram condotto da Lombardia Notizie, l'agenzia di stampa della Regione Lombardia. Al secondo posto il risotto giallo, mentre la medaglia di bronzo va alla cotoletta milanese.
Il sondaggio "delle Olimpiadi" a tavola
Sono circa 3mila i follower che hanno visualizzato la proposta, contenuta in una storia Instagram, con il 48% dei consensi diretto al più tipico dei piatti valtellinesi, appunto i pizzoccheri, seguito dal 24% per il risotto giallo e dal 22% per la cotoletta. Quarta posizione, in rappresentanza dei territori extra-lombardi, per i canederli con il 6%.
"Un 'sondaggio' - spiega il team social di Regione Lombardia - che deve essere letto come un semplice indicatore di tendenza del settore dell'agroalimentare e della ristorazione. Un comparto che, come ha più volte evidenziato il presidente Attilio Fontana, sta riscuotendo grande attenzione nell'ambito dei Giochi Olimpici".
La pasta il segreto per vincere?
Il successo dei pizzoccheri, si legge in una nota della Regione, è stato certificato anche dai giornalisti internazionali presenti in Valtellina a suon di titoli, in particolare da quelli americani come l'articolo apparso sul New York Times, e dal campione olimpico dello slalom gigante Lucas Pinheiro Braathen che ha festeggiato l'oro con una cena proprio a base di pizzoccheri.
E proprio sulla regina della cucina italiana, la pasta (ne è stato creato anche un formato olimpico ad hoc: quella a cinque cerchi), si sono scatenati sui social i meme più divertenti. Tra tutti, uno che svela il segreto del medagliere tricolore: "Ingozzare gli avversari di carboidrati, pasta, polenta, pizza e pane".