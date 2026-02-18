Milano-Cortina, a tavola vincono i pizzoccheri

Il successo dei pizzoccheri, si legge in una nota della Regione, è stato certificato anche dai giornalisti internazionali presenti in Valtellina a suon di titoli, in particolare da quelli americani come l'articolo apparso sul New York Times, e dal campione olimpico dello slalom gigante Lucas Pinheiro Braathen che ha festeggiato l'oro con una cena proprio a base di pizzoccheri.





E proprio sulla regina della cucina italiana, la pasta (ne è stato creato anche un formato olimpico ad hoc: quella a cinque cerchi), si sono scatenati sui social i meme più divertenti. Tra tutti, uno che svela il segreto del medagliere tricolore: "Ingozzare gli avversari di carboidrati, pasta, polenta, pizza e pane".