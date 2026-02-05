Oro all'Italia ma per la cucina: per gli atleti stranieri è la numero uno

Ancor prima dell’apertura ufficiale delle Olimpiadi, l’Italia conquista il suo primo oro: quello della cucina. Pizza, focaccia, verdure, pasta e proteine: un’offerta varia e rigorosamente made in Italy. Il villaggio olimpico è già un successo sui social: video di atleti di ogni nazionalità che assaggiano e applaudono i piatti italiani spopolano, e per tutti la valutazione è unanime: un perfetto dieci.