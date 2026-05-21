In Sardegna il quadro immobiliare appare molto differenziato. Tra i capoluoghi storici, Nuoro, Sassari e Oristano restano le città più accessibili, con prezzi compresi tra i 1.200 e i 1.400 euro al metro quadrato. Cagliari, invece, si conferma la piazza più costosa dell’isola, con una media di 2.707 euro al mq. Ma il record regionale appartiene all'isola della Maddalena, dove comprare casa costa in media 2.933 euro al mq. Il dato più significativo riguarda, però, la crescita dei prezzi: Cagliari registra il balzo più forte dell'intera analisi, con un incremento del 28% negli ultimi cinque anni. Un segnale che conferma la crescente attrattività del capoluogo sardo sia per il turismo sia per gli investimenti immobiliari.