Wikipedia licenzia sei tecnici: i rischi dell'IA sulla piattaforma che era stata finora un modello di efficienza e successo

Wikipedia è uno dei pochissimi siti web di rilevanza globale a non contenere pubblicità e a non profilare gli utenti per scopi commerciali. Si sostiene principalmente attraverso tre canali. Il principale e più importante è composto dalle micro-donazioni dirette degli utenti, in media intorno agli 11 dollari, e 5x1000. Nel corso dell'anno fiscale 2023-2024, la Wikimedia Foundation ha registrato donazioni per 174,7 milioni di dollari su un'entrata totale di 185,4 milioni.



Vi è poi la Wikimedia Endowment, un fondo di riserva permanente da oltre 100 milioni di dollari che serve a garantire la sopravvivenza del sito anche in caso di crisi della raccolta fondi.



E poi c'è la Wikipedia Enterprise, un servizio commerciale dedicato alle multinazionali tecnologiche che pagano una tariffa fissa per avere accesso privilegiato e veloce ai dati di Wikipedia, alimentando con canali speciali i propri motori di ricerca e i chatbot. Dei proventi, oltre 170 milioni sono stati investiti in server e tecnologia, sostegno a progetti Wikimedia e alle community di volontari nonché spese amministrative.