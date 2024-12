Da Jannik Sinner a Elisa Claps, ecco cosa hanno cercato gli italiani su Wikipedia nel 2024

Sesto per visite su Wikipedia è il cantante Mango (1.941.212 visite) con un picco di visualizzazioni a febbraio, mese in cui la figlia Angelina ha vinto Sanremo. E segue al settimo posto proprio Angelina Mango con 1.870.711 visite. Scendendo all'ottavo posto troviamo il Campionato europeo di calcio 2024 con 1.781.970 visite, al nono l'omicidio di Elisa Claps (1.696.558 visite) grazie anche al documentario "Dove Nessuno Guarda" di Pablo Trincia e alla miniserie televisiva "Per Elisa - Il caso Claps", diretta da Marco Pontecorvo.