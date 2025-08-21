Tanti, quando hanno visto che Woodard era così celebre su Wikipedia, si sono precipitati a cercare di capire se si trattasse effettivamente di una persona famosa. Forse c'era alla base un refuso e si faceva riferimento in realtà a quel Woodward giornalista, che insieme al collega Bernstein fece scoppiare lo scandalo Watergate con la sua inchiesta? No, quello si chiamava Bob, al massimo Robert e poi era Woodward non Woodard. I più sportivi hanno pensato allora alla cestista hall of famer Lynette Woodard (medaglia d'oro a Los Angeles 1984 e prima donna a vestire la maglia degli Harlem Globetrotters), prima di constatare che il Woodard in questione fosse un artista. Un artista al maschile però. Non c'era quindi nemmeno possibilità di confonderlo con Alfre Woodard, attrice afroamericana candidata all'Oscar e con una filmografia che conta collaborazioni con nomi come Robert Altman e Spike Lee. Alla fine anche i più volenterosi si sono dovuti arrendere: David Woodard era un errore nel sistema, un bug che era riuscito a imbrogliare Wikipedia e mezzo mondo. Un compositore e un artista sì, ma di seconda fascia e non certo meritevole di venire raccontato anche in tagalog.