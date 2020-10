Wikipedia, dopo 10 anni l'enciclopedia gratuita cambia look

Dopo più di dieci anni, Wikipedia cambia look. L'enciclopedia gratuita più consultata del web si è sempre contraddistinta per uno stile minimal, ma non sarà più così. Ad annunciare questa novità Wikimedia Foundation, l'organizzazione che guida il sito. Sarà rinnovato il logo e verranno introdotti degli strumenti che renderanno più leggibili e meno noiosi i contenuti . Ma la trasformazione sarà graduale e guidata dai feedback degli utenti.

Le novità - "Mentre il contenuto di Wikipedia è cresciuto rapidamente, la nostra interfaccia non ha tenuto il passo", ha spiegato l'organizzazione. Il primo grande cambiamento riguarderà il logo. Verranno poi aggiunte delle funzionalità, per migliorare l'esperienze degli utenti. Ci sarà una barra laterale, posizionata in alto a sinistra, che consentirà all'utente di passare da un paragrafo all'altro.

Una trasformazione graduale - Ma dall'enciclopedia assicurano che si tratterà di "cambiamenti che avverranno gradualmente nel corso di un lungo periodo" e che saranno fondamentali i feedback degli utenti. "Se tutto andrà come pianificato, queste modifiche diventeranno di default entro la fine del 2021, in tempo per il ventesimo compleanno di Wikipedia", ha dichiarato Wikimedia Foundation.

L'enciclopedia gratuita più amata - Cinquantatré milioni di articoli e 300 lingue disponibili. Wikipedia è cresciuta anno dopo anno, affermandosi come l'enciclopedia gratuita più consultata di Internet: "Vogliamo creare un'esperienza che sia familiare ai nostri vecchi utenti e che sia intuitiva e chiara per i nuovi".