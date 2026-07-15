Legge elettorale, prosegue l'esame alla Camera | Vannacci (Fn): "Meloni tiri fuori gli attributi"
Il leader di Futuro Nazionale alla premier: "La partita non è ancora persa, bisogna solo avere la volontà di vincerla". Rimessi al parere di Montecitorio due emendamenti sulle preferenze: uno è del vannacciano Ziello
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Riprende alla Camera l'esame della legge elettorale: restano circa 60 proposte di modifica su cui l'Aula si deve pronunciare, dopo che le opposizioni hanno ritirato la quasi totalità degli emendamenti presentati. Tra gli altri, rimangono quello del centrosinistra sui fuorisede, cui governo e relatori hanno dato parere positivo. Come annunciato dal relatore di maggioranza Angelo Rossi (Fratelli d'Italia), sono stati "rimessi all'Aula" anche due emendamenti sulle preferenze: uno a prima firma del vannacciano Edoardo Ziello, l'altro sottoscritto dai deputati del Gruppo misto Francesco Gallo e Luigi Marattin. La ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a nome del governo, ha dato parere conforme.
Polemiche dopo la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze
Non si placano però le polemiche dopo la bocciatura dell'emendamento della maggioranza sulle preferenze. "Meloni venga in Aula, parli con i capigruppo del centrodestra, si scateni, tiri fuori gli attributi e faccia votare l'emendamento di Futuro Nazionale che propone le preferenze senza capolista bloccato. La partita non è ancora persa, bisogna solo avere la volontà di vincerla", ha detto in un video social il leader di Fn Roberto Vannacci sulla proposta di modifica alla legge elettorale a prima firma Edoardo Ziello (Fn).
Botta e risposta tra Pd e Fn
Botta e risposta tra Pd e Fn alla Camera. Poco prima del voto sull'emendamento Ziello sulla raccolta delle firme per presentare le liste elettorali, il deputato dem Federico Fornaro ha preso la parola: "Noi non voteremo nessun emendamento presentato da Futuro Nazionale, né su questo né su futuri provvedimenti. Non li voteremo né oggi né mai". Subito è arrivata la risposta di Ziello: "Questa dichiarazione per noi è una medaglia d'oro".