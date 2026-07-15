Legge elettorale, prosegue l'esame alla Camera | Vannacci (Fn): "Meloni tiri fuori gli attributi"

Riprende alla Camera l'esame della legge elettorale: restano circa 60 proposte di modifica su cui l'Aula si deve pronunciare, dopo che le opposizioni hanno ritirato la quasi totalità degli emendamenti presentati. Tra gli altri, rimangono quello del centrosinistra sui fuorisede, cui governo e relatori hanno dato parere positivo. Come annunciato dal relatore di maggioranza Angelo Rossi (Fratelli d'Italia), sono stati "rimessi all'Aula" anche due emendamenti sulle preferenze: uno a prima firma del vannacciano Edoardo Ziello, l'altro sottoscritto dai deputati del Gruppo misto Francesco Gallo e Luigi Marattin. La ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a nome del governo, ha dato parere conforme.