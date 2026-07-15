Legge elettorale, il ministro Ciriani: "Una ventina i franchi tiratori, hanno agito per istinto conservazione"

Ciriani tuttavia esclude categoricamente possibili passi indietro dell'esecutivo: "Non intendiamo concludere la nostra esperienza di governo". Quella di ieri sarebbe solo una "partita politica persa", che non intaccherebbe la cosiddetta "big picture": "Noi abbiamo perso una partita politica ma andiamo a testa alta perché abbiamo fatto quel che avevamo promesso, altri invece hanno tradito quello che dicevano in campagna elettorale"