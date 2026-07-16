152 contrari e 2 astenuti

Legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì: adesso passa al Senato

Schlein: "Manderemo a casa il governo con qualsiasi sistema di voto"

16 Lug 2026 - 11:50
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

Le dichiarazioni di voto

L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato.

 La destra non si occupa dei problemi degli italiani ma "ci penseremo noi, non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima, noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati con qualunque legge elettorale per mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone", aveva detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la dichiarazione di voto del Pd alla Camera. Il centrosinistra provvederà, ha aggiunto, "con le proposte unitarie che abbiamo già avanzato: per un salario minimo, per un congedo paritario che aiuti veramente le famiglie italiane, per assumere medici e infermieri e contrastare davvero quelle liste bloccate di un anno e mezzo... Ci penseremo noi, con tutte quelle proposte che voi avete mandato nella palude perché non avete avuto neanche il coraggio di votare contro".

legge elettorale
elly schlein