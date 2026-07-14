Emendamento di FdI vuole il reintegro dei medici No vax radiati durante il Covid | L'Ordine dei medici: "Sconcertati"

Il semaforo verde della Commissione Affari Sociali alla Camera, inevitabilmente, ha scatenato molte polemiche. La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici parla di una "delegittimazione di chi è preposto a difendere il Codice deontologico". "Siamo sconcertati, amareggiati e delusi" per "un affronto alle vittime e a tutti i professionisti della salute che hanno sacrificato la loro vita per continuare a curare", spiega il presidente della Fnomceo Filippo Anelli. La radiazione è infatti l'extrema ratio: certifica che il sanitario si è voluto chiamare fuori dalla comunità scientifica".