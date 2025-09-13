Sanità, il ministro Schillaci: "L'obbligo vaccinale resta"

"Ognuno ha le sue idee e io rispetto le opinioni di tutti. Ma la revisione della legge Lorenzin non c'è: non è all'ordine del giorno"
Orazio Schillaci, ministro della Salute © Ansa
"Rivedere l'obbligo vaccinale non esiste. Non è nel programma del centrodestra. E nessuno me ne ha mai parlato. Ognuno ha le sue idee e io rispetto le opinioni di tutti. Ma la revisione della legge Lorenzin non c'è: non è all'ordine del giorno". Lo assicura il ministro della Salute Orazio Schillaci, al Messaggero, dopo alcune polemiche per aver azzerato la commissione sui vaccini comprendente i due nuovi commissari Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite considerati medici di area no vax. Schillaci rivendica il suo essere un ministro tecnico, scelto per le sue competenze e non per casacca politica. "Io sono un professore universitario Vengo dal mondo scientifico e quel mondo ha le sue regole".
"So che di vaccini e vaccinazione devono parlare i medici esperti di questa materia - aggiunge -. La salute è un patrimonio da preservare, andrebbe tolta dall'agone politico. Abbiamo uno straordinario servizio sanitario nazionale, al netto delle tante difficoltà di chi ci lavora ce lo invidiano nel resto del mondo, la salute è il tema che più interessa alle persone. La sanità è di tutti, è anzitutto dei cittadini e non dovrebbe essere politicizzata".
