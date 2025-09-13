Sanità, il ministro Schillaci: "L'obbligo vaccinale resta"

"Rivedere l'obbligo vaccinale non esiste. Non è nel programma del centrodestra. E nessuno me ne ha mai parlato. Ognuno ha le sue idee e io rispetto le opinioni di tutti. Ma la revisione della legge Lorenzin non c'è: non è all'ordine del giorno". Lo assicura il ministro della Salute Orazio Schillaci, al Messaggero, dopo alcune polemiche per aver azzerato la commissione sui vaccini comprendente i due nuovi commissari Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite considerati medici di area no vax. Schillaci rivendica il suo essere un ministro tecnico, scelto per le sue competenze e non per casacca politica. "Io sono un professore universitario Vengo dal mondo scientifico e quel mondo ha le sue regole".