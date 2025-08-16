Logo Tgcom24
Sanità, il ministro Schillaci revoca le nomine del Gruppo vaccini

Nei giorni scorsi l'organismo è stato al centro delle polemiche per le posizioni di due suoi membri in merito alle vaccinazioni

16 Ago 2025 - 12:06
© Ansa

© Ansa

Il ministro della Salute Orazio Schillaci, secondo quanto si apprende, ha firmato il decreto di revoca della nomina di tutti i membri del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag). Nei giorni scorsi l'organismo è stato al centro delle polemiche per le posizioni di due suoi membri in merito ai vaccini.

"In particolare, si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati", si legge nella nota del ministero della Salute. "La tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore - ha dichiarato il ministro Schillaci - Con questo spirito abbiamo sempre lavorato e continueremo ad agire nell'esclusivo interesse dei cittadini".

