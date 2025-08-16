Sanità, il ministro Schillaci revoca le nomine del Gruppo vaccini

"In particolare, si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati", si legge nella nota del ministero della Salute. "La tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore - ha dichiarato il ministro Schillaci - Con questo spirito abbiamo sempre lavorato e continueremo ad agire nell'esclusivo interesse dei cittadini".