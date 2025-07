Oms, Usa e Italia rifiutano di firmare le modifiche al Regolamento sanitario

Gli emendamenti del 2024 al Regolamento sanitario internazionale introducono il concetto di "urgenza pandemica" e prevedono "maggiore solidarietà ed equità" all'interno dell'Oms. L'amministrazione Trump ha rifiutato gli emendamenti sottolineando che i cambiamenti rischiano di interferire in modo "ingiustificato" con il diritto sovrano nazionale di elaborare politiche sanitarie. Il ministro della Sanità, Robert Kennedy jr, e il segretario di Stato, Marco Rubio, in una nota congiunta hanno sostenuto che "questi emendamenti rischiano di ostacolare indebitamente il nostro diritto sovrano a elaborare la nostra politica sanitaria. Noi metteremo gli americani al centro di tutte le nostre azioni, e non tollereremo nessuna politica internazionale che attenti alla libertà di espressione, alla vita privata o alle libertà individuali degli americani". Il presidente Donald Trump ha fatto uscire quest'anno gli Stati Uniti dall'Oms, ma secondo il Dipartimento di Stato gli emendamenti al Regolamento erano ancora vincolanti per il Paese.