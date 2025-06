Covid, cresce la variante Stratus: "Circolerà in estate". Tra i sintomi raucedine e non solo

La diffusione - L'ascesa di Stratus ha interessato tutte e tre le regioni Oms che condividono in maniera costante sequenze di Sars-CoV-2. Nella regione europea, la sua presenza è cresciuta dal 10,6% al 16,7%. Nel Sudest asiatico, dove Nimbus aveva già rapidamente guadagnato terreno a inizio primavera, Stratus è aumentata dal 17,3% al 68,7%. Anche il bollettino nazionale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) del 18 giugno sottolinea che tra "i diversi lignaggi identificati nel mese di maggio 2025, Xfg è risultato prevalente. Tale lignaggio, noto come Stratus, risulta attenzionato per il vantaggio di crescita in diversi Paesi". La valutazione del rischio da parte dell'Oms riporta anche i dati sull'andamento di Stratus: al 22 giugno 2025, c'erano 1.648 sequenze Xfg inviate da 38 Paesi a Gisaid - l'iniziativa globale sulla condivisione di tutti i dati sull'influenza - che rappresentano il 22,7% delle sequenze disponibili a livello globale nella settimana epidemiologica numero 22 del 2025, quella che va dal 26 maggio all'1 giugno 2025. Nello stesso periodo temporale, Nimbus è in calo al 24,9%. Per Stratus, invece, si tratta di un aumento significativo rispetto alla quota di quattro settimane prima, cioè dal 5 all'11 maggio 2025, che toccava appena il 7,4%.