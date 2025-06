La variante Covid Nimbus arriva in Italia: il primo caso a Genova

Il primo caso di Nimbus è arrivato in Italia. La variante di Covid-19 è stata registrata all’Ospedale San Martino di Genova a un paziente ematologico 69enne sottoposto al tampone naso-faringeo durante una visita ambulatoriale. “La Nimbus è sotto monitoraggio e interesse perché a livello mondiale sta prendendo il sopravvento sulle altre” ha dichiarato il coordinatore del laboratorio di Igiene regionale Giancarlo Icardi all’Ansa. Il medico ha aggiunto che non si tratta di una variante aggressiva “è più facilmente trasmissibile però non ha nulla da spartire con la virulenza che aveva il virus a inizio pandemia o con le prime varianti”. Icardi sottolinea che negli Stati Uniti il virus era arrivato al 50% come isolamenti e che con il primo caso sembra che si stia diffondendo anche in Italia.