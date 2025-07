Morbillo, boom di casi negli Stati Uniti: mai così tanti dal 1992

Il 2025 si sta rivelando un anno nero per il morbillo. Negli Stati Uniti sono già stati registrati 1.288 casi, il numero più alto degli ultimi 33 anni. Lo conferma il CDC (Centers for Disease Control and Prevention), sottolineando che 162 persone sono state ricoverate e 3 sono morte a causa della malattia in un Paese, dove il virus era stato dichiarato ufficialmente eliminato nel 2000. Preoccupante anche la distribuzione geografica: un terzo dei casi è concentrato in una sola contea del Texas. Il boom, spiegano gli esperti, è dovuto in gran parte alla scarsa copertura vaccinale, soprattutto tra i bambini e le fasce di popolazione più vulnerabili, a causa delle posizioni anti-vacciniste di alcuni esponenti politici, come il segretario alla Sanità statunitense Robert Kennedy, noto per le sue critiche alla vaccinazione, che stanno contribuendo a creare un clima di sfiducia.