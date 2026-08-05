I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento, con la definitiva conversione in legge, si terrà domani: ultima seduta dell'assemblea prima della pausa estiva.



Russo (FI) rigore e umanità complementari "Sull'immigrazione serve uscire dalla contrapposizione ideologica tra chi immagina frontiere aperte e chi propone l'improponibile teoria della remigrazione, che semplicemente, scientificamente, non esiste e non può quindi rappresentare un serio programma politico. La strada è quella della concretezza: rigore e umanità non sono in contraddizione, ma complementari. Non esiste alcuna invasione, ma un fenomeno che va governato con strumenti europei, creando canali di ingresso regolari e contrastando con decisione le organizzazioni criminali che sfruttano i migranti.

