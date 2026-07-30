Di fronte all'ondata migratoria in atto a Ceuta l'Italia è "pronta a intervenire" anche arrivando a "sospendere lo spazio di Schengen con la Spagna". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in riferimento a quanto sta accadendo nell'exclave di Madrid. "Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei", ha aggiunto la premier su X. "Mi sono confrontata con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'Italia non resterà a guardare". Da Roma è dunque arrivata la reazione più netta tra le capitali europee, con l'intervento anche dei due vicepremier Tajani e Salvini, favorevoli alla misura prospettata ed esprimendo piena fiducia nell'operato del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Convocato dal ministro degli Esteri spagnolo l'ambasciatore italiano a Madrid.