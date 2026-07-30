Ceuta sotto assalto, dal Marocco una marea umana a nuoto: "Duemila in poche ore" | Video

Una processione che si allunga per centinaia di metri, a perdita d'occhio. Da lontano sembra una fila ordinata lungo la battigia. Da vicino è un marasma persone che corrono, si arrampicano sulle reti e si tuffano tra le onde per aggirare il breve promontorio artificiale che separa il confine tra il Marocco e l'exclave spagnola di Ceuta. Una situazione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali, che hanno chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza nazionale dopo che quasi duemila migranti hanno evitato il confine a nuoto riversandosi in territorio iberico. Il governo centrale ha negato la richiesta.