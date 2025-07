Dal Marocco alla spagnola Ceuta, 54 minori attraversano il mare a nuoto

Almeno 54 minori e 30 adulti hanno attraversato a nuoto il mare dal Marocco verso l'enclave nordafricana di Ceuta, con l'acqua agitata e con molta nebbia, secondo quanto riporta l'emittente spagnola Rtve. In un video si vedono le imbarcazioni della Guardia Civil che tentano di portare in salvo alcuni dei profughi, mentre altri raggiungevano terra a nuoto. I minori, per lo più marocchini, sono stati trasferiti in centri di accoglienza temporanei a Ceuta, dove le autorità hanno chiesto aiuto al governo centrale per gestire gli ultimi arrivi.