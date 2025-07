Migranti, 73 ragazzini raggiungono Ceuta a nuoto: recuperato un corpo

Settantatré ragazzini sono arrivati a nuoto dalle coste marocchine a quelle di Ceuta, enclave spagnola in Marocco, negli ultimi 3 giorni, una ventina solo nelle ultime ore. Il cadavere di un giovane, non ancora identificato, è stato recuperato dal Gruppo di sub della Guardia Civil. Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto dopo giorni di intensa pressione migratoria sulla città autonoma spagnola in Marocco, per i continui salvataggi in mare, da parte delle forze di sicurezza, dei migranti che a nuoto si lanciano verso Ceuta, confine dell'Unione Europea in Marocco.