Spagna, il governo approva la regolarizzazione straordinaria di 500mila migranti irregolari

La sanatoria, sostenuta dalle forze progressiste, imprese e Chiesa cattolica, è osteggiata dal partito di estrema destra Vox e dal Partido Popular. Nello specifico, il PP ha annunciato un'offensiva legale e parlamentare contro la regolarizzazione, questo nonostante nel 2024 abbia votato a favore al Congresso dei Deputati. La vice segretaria del partito Alma Ezcurra ha definito questa mossa "dannosa per chi ha seguito la legge, per chi sta per venire; è negativo per i cittadini nel loro insieme, che vedono come i servizi pubblici siano impoveriti senza che il Governo faccia nulla". Non solo, anche i sindacati di Polizia spagnoli (Jupol) hanno espresso forti preoccupazioni, mettendo in guardia da un possibile "collasso" degli uffici immigrazione e frontiere. I sindacati hanno segnalato un rischio per la sicurezza qualora non venisse garantita una "verifica effettiva dei precedenti penali". Jupol ha criticato la misura promossa dal governo poiché, come sottolinea in un comunicato, "è stata adottata alle spalle dei professionisti della sicurezza e senza una pianificazione operativa".