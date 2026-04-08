Migranti, fermati in 28 sulla costa belga: "Si intensifica la rotta verso Gb"
Controlli rafforzati in Belgio mentre i trafficanti spostano le partenze lontano dalla Francia
© Afp
28 migranti sono stati fermati dalla polizia sulla costa settentrionale del Belgio. Il gruppo si trovava tra le dune del parco naturale dello Zwin, a Knokke-Heist, vicino al confine con i Paesi Bassi. Sul posto è stato individuato anche un gommone, che i migranti avrebbero utilizzato per tentare la traversata verso la Gran Bretagna. Secondo le autorità, non si tratta di un caso isolato. Le attività dei trafficanti di esseri umani sembrano ormai estendersi lungo tutta la costa belga. Solo una ventina di giorni fa, 19 migranti erano stati soccorsi nelle acque a nord del Paese.
Nuove rotte
Anche il portavoce di Frontex Chris Borowski ha confermato l’aumento del flusso migratorio sulla rotta belga: "I controlli più intensivi lungo la costa francese sono il fattore principale, di conseguenza i trafficanti cercano rotte alternative e si rivolgono a spiagge più tranquille in Belgio", ha dichiarato. Nel frattempo, le autorità hanno deciso di intensificare i pattugliamenti notturni lungo la costa.