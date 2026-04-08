Migranti, fermati in 28 sulla costa belga: "Si intensifica la rotta verso Gb"

Anche il portavoce di Frontex Chris Borowski ha confermato l’aumento del flusso migratorio sulla rotta belga: "I controlli più intensivi lungo la costa francese sono il fattore principale, di conseguenza i trafficanti cercano rotte alternative e si rivolgono a spiagge più tranquille in Belgio", ha dichiarato. Nel frattempo, le autorità hanno deciso di intensificare i pattugliamenti notturni lungo la costa.