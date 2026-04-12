Migranti, sbarcati a La Spezia 71 profughi soccorsi in mare da nave di Emergency

Sono sbarcate nel porto di La Spezia le 71 persone portate in salvo mercoledì dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency nelle acque internazionali della zona Sar libica. I naufraghi si trovavano a bordo di un gommone sovraffollato e privo dei dispositivi di sicurezza, avvistato mercoledì 8 aprile nel primo pomeriggio direttamente dal ponte di comando della nave di Emergency, intervenuta per soccorrere e portare al sicuro tutti. Le 71 persone, tra cui 12 donne e 17 minori di cui 11 non accompagnati e una neonata di due mesi, erano partite dalle coste libiche e provengono da Mali, Costa d'Avorio e Burkina Faso.