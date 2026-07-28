Dl Giustizia, Fratelli d'Italia ripropone al Senato l'emendamento sulle intercettazioni a strascico

Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico (già depositato in Commissione) al decreto Giustizia e Migranti, atteso in Aula. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Il termine per presentare modifiche nell'emiciclo è scaduto alle 16.15 di martedì 28 luglio. L'emendamento di Fratelli d'Italia punta ad ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale.