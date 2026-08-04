Sicurezza, Meloni: "Norma contro baby gang chiesta dai giovani"

Otto giovani su dieci si sono espressi a favore dei provvedimenti anti-violenza minorile, il ddl sicurezza che contiene anche provvedimenti contro le baby gang. Un dato, questo, sottoposto da Skuola.net alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che però non si è detta sorpresa. "Anzi. Penso che dimostri una cosa molto semplice, cioè che spesso i giovani vengono raccontati in un modo che non corrisponde alla realtà", risponde via social la premier.
Le richieste dei giovani
"I ragazzi - osserva - sono i primi a voler vivere in città sicure, uscire la sera senza paura, prendere un treno, un autobus in tranquillità, frequentare una piazza senza dover convivere con la violenza delle baby gang. Tra l'altro in diversi mi hanno scritto per chiedermi esattamente questo. È stato soprattutto da qui che sono partita quando abbiamo lavorato a questa norma".
"Io penso - aggiunge Meloni - che si faccia un errore quando si prova a mettere in contrapposizione prevenzione e sicurezza. Questo governo lavora ovviamente ogni giorno anche sulle cause del disagio: scuola, sport, sostegno alle famiglie, lotta alla dispersione scolastica, educazione, opportunità per i giovani, lavoro e salari dignitosi, percorsi di formazione all'estero. Potrei citarne molti altri", conclude.