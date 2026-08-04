Sicurezza, Meloni: "Norma contro baby gang chiesta dai giovani"

"I ragazzi - osserva - sono i primi a voler vivere in città sicure, uscire la sera senza paura, prendere un treno, un autobus in tranquillità, frequentare una piazza senza dover convivere con la violenza delle baby gang. Tra l'altro in diversi mi hanno scritto per chiedermi esattamente questo. È stato soprattutto da qui che sono partita quando abbiamo lavorato a questa norma".