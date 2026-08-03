Schlein replica a Conte: "Prima il programma del centrosinistra, poi le primarie"

"Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il proprio partito". Così Elly Schlein in un'intervista televisiva commenta le parole del leader del M5S Giuseppe Conte. "Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi - prosegue Schlein - concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario, per sostenere milioni di famiglie italiane con cinque mesi pagati al 100% per entrambi i genitori".