Giuseppe Conte: "Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina"

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, annuncia il suo no al sostegno militare all'Ucraina. "Non votiamo il sostegno militare. Per quello che riguarda aiuti e sanzioni economiche sì", ha dichiarato nel corso di un'intervista alla manifestazione PiazzAsiago, ad Asiago. Conte ha aggiunto che "l'Ucraina ha un arsenale militare super attrezzato" e ha espresso preoccupazione sulla destinazione delle armi inviate, sottolineando anche la presenza di "componenti di destra estrema".
Il nodo delle primarie
Sul tema della politica estera, il leader del M5S ha spiegato che la posizione del partito sarà definita attraverso le primarie. "Il nodo della politica estera lo scioglieremo con le primarie. Faremo decidere gli italiani", ha affermato. Conte ha aggiunto che, qualora dovesse vincere le primarie, il suo impegno sarebbe quello di lavorare in Europa per una soluzione diplomatica del conflitto. "Mi batterò in Europa per trovare una soluzione negoziale che tuteli gli interessi dell'Ucraina, che è il Paese aggredito", ha concluso.