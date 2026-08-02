Giuseppe Conte: "Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina"

Sul tema della politica estera, il leader del M5S ha spiegato che la posizione del partito sarà definita attraverso le primarie. "Il nodo della politica estera lo scioglieremo con le primarie. Faremo decidere gli italiani", ha affermato. Conte ha aggiunto che, qualora dovesse vincere le primarie, il suo impegno sarebbe quello di lavorare in Europa per una soluzione diplomatica del conflitto. "Mi batterò in Europa per trovare una soluzione negoziale che tuteli gli interessi dell'Ucraina, che è il Paese aggredito", ha concluso.