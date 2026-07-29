M5s, Grillo: "Doveva cambiare la politica, la politica lo ha cambiato"

"Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e, soprattutto, quella 'diversità' che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica ma poi la politica ha cambiato il Movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Ma le domande che lo avevano fatto nascere sono ancora tutte qui". Lo scrive sui social Beppe Grillo lanciando un post sul suo blog dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni".