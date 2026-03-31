Grillo porta il M5s in tribunale: contestata la titolarità di nome e simbolo

Sui social è intervenuto l’ex parlamentare M5s Marco Bella, vicino a Grillo. Il suo messaggio sostiene apertamente l’iniziativa legale del fondatore. "La battaglia legale sarà difficile, lunga e complessa e chi sarà in prima fila sarà purtroppo Beppe. Proprio la persona che il Movimento la ha fondato, costretto ancora una volta a metterci soldi suoi. Contro qualcuno che, invece, si è assicurato milioni di finanziamenti pubblici. La dignità, però, non ha prezzo. È una battaglia giusta e per quanto difficile va fatta. Se vi rimane ancora un po' di dignità, ridate il simbolo e il nome del Movimento a Beppe. E andate per la vostra strada. Fatevi il vostro simbolo. Loro, purtroppo, non credo molleranno. Noi nemmeno. Forza Beppe!"