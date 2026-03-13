Iran, Conte: "Sì a confronto con governo, ma la sede istituzionale è il Parlamento"
Il leader del Movimento 5 Stelle: "Lo scambio di informazioni è assolutamente necessario". E alle opposizioni: "Dobbiamo fare uno sforzo unitario"
Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante Nova © Ansa
"È necessario e doveroso da parte del Governo" mantenere i contatti e informare le opposizioni sulla guerra in Iran e le crisi internazionali ma il Movimento 5 stelle non è disponibile a fare una "passerella a palazzo Chigi" mentre "massima disponibilità" c'è per il confronto "però lo scambio vero istituzionale si fa nella sede del Parlamento". Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha commentato l'ipotesi di un "tavolo" messo su dal Governo.
Guerra Iran, "Confronto necessario"
"Il confronto col governo, lo scambio di informazioni, è assolutamente necessario - ribadisce Conte. È doveroso tenerci aggiornati, anche se, più o meno, stiamo parlando di notizie che sono ormai di facile accesso a tutta l'opinione pubblica. Sul tema di confrontarsi quindi assolutamente c'è massima disponibilità, per quanto riguarda poi però per lo scambio vero istituzionale la sede è il Parlamento" ha aggiunto il leader del M5S Conte.
Giuseppe Conte: "Dobbiamo fare uno sforzo unitario"
"In un momento così drammatico, in un contesto che rischia di essere potenzialmente esplosivo, ho avvertito l'esigenza di chiamare i leader delle opposizioni e dire: in questo momento dobbiamo fare uno sforzo unitario - ha detto ancora Conte. Avevamo elaborato una risoluzione che poteva, anche su passaggi su cui eravamo divisi, trovare un minimo comun denominatore, poteva essere sottoscritto da tutti, ma alla fine il cerchio non si è chiuso. La risoluzione nata come unitaria l'abbiamo riportata, ma quella è la direzione in cui dovremmo andare. Abbiamo presentato lo stesso la risoluzione che era nata come unitaria e non lo abbiamo fatto per avere la bandiera del Movimento Cinque Stelle, ma perché secondo me questa adesso è la direzione nella quale dobbiamo andare" - ha concluso Conte.