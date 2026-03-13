Iran, Conte: "Sì a confronto con governo, ma la sede istituzionale è il Parlamento"

"In un momento così drammatico, in un contesto che rischia di essere potenzialmente esplosivo, ho avvertito l'esigenza di chiamare i leader delle opposizioni e dire: in questo momento dobbiamo fare uno sforzo unitario - ha detto ancora Conte. Avevamo elaborato una risoluzione che poteva, anche su passaggi su cui eravamo divisi, trovare un minimo comun denominatore, poteva essere sottoscritto da tutti, ma alla fine il cerchio non si è chiuso. La risoluzione nata come unitaria l'abbiamo riportata, ma quella è la direzione in cui dovremmo andare. Abbiamo presentato lo stesso la risoluzione che era nata come unitaria e non lo abbiamo fatto per avere la bandiera del Movimento Cinque Stelle, ma perché secondo me questa adesso è la direzione nella quale dobbiamo andare" - ha concluso Conte.