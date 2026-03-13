Matteo Renzi lancia la sfida nel centrosinistra: "Servono le primarie, è il momento di guardarci negli occhi"

Nel ragionamento di Renzi trova spazio anche una valutazione sulla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Il leader di Italia Viva riconosce che la segretaria ha ricostruito un campo politico che in precedenza appariva frammentato. "Schlein è diversa da me e ha sicuramente spostato il Pd più a sinistra, ma raccontare che in questi tre anni non è successo niente è profondamente ingeneroso", afferma. Secondo Renzi, quando la segretaria ha assunto la guida del partito la situazione delle alleanze era compromessa: "C’erano le macerie delle coalizioni". Pur con difficoltà, sostiene, Schlein avrebbe contribuito a rimettere insieme i pezzi del campo progressista. "Oggi una coalizione c’è, con tutte le difficoltà, e c’è un percorso", conclude.