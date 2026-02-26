Legge elettorale, intesa in maggioranza sullo "Stabilicum" | Pd: "Loro priorità è garantire se stessi"
Pronto il testo da presentare in Parlamento. Intanto il Pd tuona: "All'opposizione non è stata fatta alcuna proposta"
Una notte di trattative per chiudere l’intesa sulla nuova legge elettorale. Il centrodestra ha trovato la quadra su uno schema che nelle prossime ore sarà definito dai tecnici e poi depositato in Parlamento. L’obiettivo dichiarato è garantire stabilità in vista delle politiche del 2027.
Il nuovo impianto
Il nuovo sistema elettorale supererebbe i collegi uninominali previsti dal Rosatellum, puntando su un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione che supera il 40% andrebbero 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Prevista anche un’ipotesi di ballottaggio, definita residuale, se le prime due coalizioni si fermassero tra il 35% e il 40%. Restano le soglie di sbarramento attuali: 3% per i partiti che corrono da soli, 10% per le coalizioni. Non dovrebbero esserci preferenze, nonostante il pressing di una parte della maggioranza. Confermate invece le pluricandidature e l’equilibrio di genere nelle liste.
Nome nel premier
Tra le novità, l’obbligo di indicare nel programma di coalizione il candidato premier "da proporre al presidente della Repubblica". Il nome non comparirebbe sulla scheda, che resterebbe simile all’attuale, ma inserito nel documento politico depositato dalle forze alleate.
Opposizioni all’attacco
Immediate le reazioni del Partito democratico. "All'opposizione non è stata fatta alcuna proposta, non c'è stato alcun confronto e non abbiamo visto alcun testo. Sembra che nella ridefinizione di una legge fondamentale come quella elettorale siano intenzionati ad agire come hanno fatto sulla riforma della giustizia: unilateralmente e con arroganza politica. La Costituzione, così come le regole che strutturano la democrazia, non sono nella disponibilità di alcuna maggioranza e nessuno dovrebbe pretendere di riscriverle unilateralmente", ha dichiarato Andrea Giorgis.
La critica dem
Duri anche i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd, Francesco Boccia e Chiara Braga, insieme al capo delegazione a Bruxelles Nicola Zingaretti: "In un paese normale, un paese attraversato da tante emergenze economiche e sociali, ci saremmo aspettati, da un governo e una maggioranza seri, un vertice notturno per reperire più risorse per Niscemi, per approvare magari il salario minimo, per affrontare la questione del congedo paritario dopo che la ministra Calderone ha affermato, in una intervista, di volerlo e che invece Giorgia Meloni ha affossato. Invece no, la loro priorità oggi, la loro unica preoccupazione, è solo quella di garantire se stessi, cambiando la legge elettorale in modo irricevibile".