Elly Schlein a Giorgia Meloni: "Perché non parla dell'attacco fascista al liceo Righi di Roma?"

"Perché il premier Giorgia Meloni non ha proferito una parola sull'attacco fascista al liceo Righi di Roma, che ha costretto l'istituto alla chiusura?". È questa la domanda che la segretaria del Pd Elly Schlein ha rivolto alla presidente del Consiglio, sottolineando che questo silenzio "rivela che l'unico doppiopesismo è il suo". Il riferimento è anche a quanto dichiarato da Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio: "Doppiopesismo di certa magistratura rende difficile la sicurezza". Elly Schlein, oltre a esprimere solidarietà agli studenti e a tutto il personale scolastico, ha inoltre sottolineato che dal suo partito si "condanna sempre con nettezza la violenza politica, da qualsiasi parte arrivi, senza ambiguità".