Meloni: "Doppiopesismo di certa magistratura rende difficile la sicurezza"

"Penso" che ci sia "un doppiopesismo di certa parte della magistratura e penso che questo renda un po' difficile essere efficaci nella difesa della sicurezza dei cittadini". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4. A Torino, spiega il premier "abbiamo due responsabili dimessi in libertà con obbligo di firma, e uno ai domiciliari. Qualche settimana fa ho già ricordato che un altro magistrato ha annullato il provvedimento di Daspo ai delinquenti che avevano devastato la stazione di Milano, perché sostenevano che fosse sproporzionato, perché se la gente ti devasta una stazione tu non gli puoi neanche dire "non ci puoi tornare", perché è sproporzionato.