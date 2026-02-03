Pacchetto sicurezza atteso giovedì in Consiglio dei ministri

Si dovrebbe tenere giovedì 5 febbraio alle 17 e non mercoledì come inizialmente programmato, il prossimo Consiglio dei ministri. Sul tavolo, come emerso anche dalla riunione di governo che si è tenuta nelle ultime ore a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, dovrebbe arrivare il nuovo pacchetto sicurezza che dovrebbe contare un decreto legge e un disegno di legge. La premier nelle ultime ore ha fatto un appello all'opposizione: "Ci sia stretta collaborazione istituzionale, votiamo una risoluzione unitaria".