La riunione

Pacchetto sicurezza atteso giovedì in Consiglio dei ministri

La riunione era inizialmente programmata per mercoledì. Si va verso una stretta: rispunta il fermo preventivo e lo scudo penale

03 Feb 2026 - 09:28
© Ansa

Si dovrebbe tenere giovedì 5 febbraio alle 17 e non mercoledì come inizialmente programmato, il prossimo Consiglio dei ministri. Sul tavolo, come emerso anche dalla riunione di governo che si è tenuta nelle ultime ore a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, dovrebbe arrivare il nuovo pacchetto sicurezza che dovrebbe contare un decreto legge e un disegno di legge. La premier nelle ultime ore ha fatto un appello all'opposizione: "Ci sia stretta collaborazione istituzionale, votiamo una risoluzione unitaria". 

