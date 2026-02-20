Luca Coscioni, 20 anni fa moriva il pioniere del fine vita malato di SLA

Le elezioni non vanno come sperato e per mantenere al centro del dibattito pubblico le proprie istanze, il 20 settembre 2002 all'Associazione Luca Coscioni: libertà di ricerca scientifica, di cura, diritto alla scienza e all'autodeterminazione individuale e quella dei diritti umani, civili e politici delle persone i suoi scopi principali. Nel 2011 Maria Antonietta Farina viene eletta Presidente onorario dell'Associazione (succedendo allo scrittore e Nobel per la letteratura Josè Saramago), abbandonando poi la carica quattro anni più tardi per fondare un'altra organizzazione, l'Istituto Luca Coscioni. L'impegno dell'Associazione e le attività di disobbedienza civile del suo tesoriere Marco Cappato hanno portato, nel 2019, alla storica sentenza n. 242 della Corte Costituzionale sul fine vita in Italia, consentito in specifiche e rigorose condizioni.