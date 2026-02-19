Referendum, Meloni: "Giuste le parole di Mattarella sul Csm fuori dalle diatribe politiche"

Sul tema di Gaza, "l'Italia sta offrendo la propria disponibilità su diversi fronti. Lo abbiamo già detto in passato: uno di questi sul quale sicuramente noi facciamo la differenza è la formazione delle forze di sicurezza palestinesi. Ci è stato chiesto anche in questi mesi, con i nostri carabinieri, un lavoro che noi già facciamo. Sul training delle forze di polizia e di sicurezza l'Italia può fare la differenza, lo fa già in parte, e quindi su questo c'è assolutamente da parte mia e da parte nostra una disponibilità che tra l'altro è condivisa una volta tanto, mi pare, trasversalmente in Parlamento. Stiamo continuando il nostro aiuto, il nostro sostegno con gli aiuti umanitari, e poi si vedranno quali sono le altre forme di partecipazione richieste".