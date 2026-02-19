Iran, funzionari americani: "Forze degli Stati Uniti in posizione per un eventuale attacco"

Un attacco possibile, forse imminente. Gli Stati Uniti si preparano allo scenario più estremo nei confronti dell’Iran mentre i negoziati restano fragili e il tempo stringe. Secondo fonti citate da Cbs News e dal New York Times, infatti, l’esercito americano sarebbe già in posizione per colpire e pronto a intervenire anche nel giro di pochi giorni, per la precisione già da sabato 21 febbraio. Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, ma la pressione cresce e l’ipotesi di un’azione militare con Israele appare sempre meno remota. Funzionari del Pentagono e della Casa Bianca, al termine di un incontro nella Situation Room (la sala conferenze e centro di gestione di intelligence, ndr) hanno indicato che l’apparato militare è operativo e pronto a reagire. Le valutazioni parlano di una possibile campagna ampia e prolungata, non di un semplice raid. I negoziati restano aperti, ma le divergenze su nucleare, missili e alleanze regionali rendono l’intesa sempre più difficile. A riguardo, come fatto sapere dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt: "C’è stato un piccolo progresso, ma ci sono molte ragioni e argomentazioni a favore di un attacco contro l’Iran".