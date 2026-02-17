Iran, Trump: "Spero che il Paese non voglia affrontare le conseguenze di un mancato accordo"

"I colloqui di domani con l'Iran sono molto importanti. L'Iran vuole un accordo. Spero che agisca in modo ragionevole. Non credo che voglia affrontare le conseguenze del mancato raggiungimento di un accordo". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. La notizia è stata riportata dai media statunitensi.