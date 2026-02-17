Prima dei colloqui

Iran, Trump: "Spero che il Paese non voglia affrontare le conseguenze di un mancato accordo"

Il tycoon ha risposto alle domande dei giornalisti a bordo dell'Air Force One

17 Feb 2026
"I colloqui di domani con l'Iran sono molto importanti. L'Iran vuole un accordo. Spero che agisca in modo ragionevole. Non credo che voglia affrontare le conseguenze del mancato raggiungimento di un accordo". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. La notizia è stata riportata dai media statunitensi. 

