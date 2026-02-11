Alta tensione Usa-Canada, Trump minaccia di bloccare il ponte tra Michigan e Ontario: "Si stanno approfittando di noi"

© Gordie Howe International Bridge
Per il presidente americano è "inaccettabile" che Ottawa controlli ciò che transita sul ponte e possieda i terreni su entrambi i lati
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta minacciando di bloccare l'apertura di un ponte che collega lo Stato del Michigan e l'Ontario, provincia del Canada. Si tratta del Gordie Howe International Bridge, costato 4,7 miliardi di dollari, la cui apertura è prevista a inizio 2026. La Casa Bianca ha dichiarato che può modificare il permesso necessario al progetto, bloccandone l'entrata in funzione. Trump ha criticato la formula proprietaria dell'opera, finanziata dal Canada e in costruzione dal 2018, sostenendo che sia "inaccettabile" che Ottawa controlli ciò che transita sul ponte e possieda i terreni su entrambi i lati. Il presidente ha inoltre lamentato l'uso insufficiente di materiali prodotti negli Stati Uniti.
Nelle scorse ore, sulla questione del ponte, c'è stato un colloquio telefonico tra il premier canadese Mark Carney e il presidente Trump. "La situazione sarà risolta", ha detto Carney parlando con i giornalisti a Ottawa. Il premier ha spiegato di aver chiarito a Trump che "il Canada ha finanziato il ponte" e che l'opera è proprietà condivisa tra Michigan e governo canadese. Carney ha poi sottolineato che nella costruzione dell'infrastruttura sono stati impiegati acciaio e lavoratori statunitensi. Il primo ministro ha aggiunto che le parti hanno deciso di proseguire il confronto su questi temi parallelamente ai negoziati commerciali in corso tra Stati Uniti e Canada.
Come confermato dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, Trump ha parlato con il premier canadese Carney, mettendo in chiaro la sua posizione sul nuovo ponte. "Il fatto che il Canada possiederà terreni su entrambi i lati è inaccettabile", ha detto Leavitt, aggiungendo che il tycoon ritiene che gli Usa dovrebbero avere un'autorità condivisa, possedendo almeno il 50%.
La disputa sul ponte si inserisce in un clima di tensione più ampio tra Washington e Ottawa, specialmente sul fronte commerciale, con laa rinegoziazione dell'accordo di libero scambio tra i due Paesi. "Come tutti sanno, il Canada ha trattato gli Stati Uniti in modo decisamente ingiusto per decenni. Ora, le cose stanno cambiando per gli Stati Uniti, e in fretta!", ha scritto Trump sul suo social Truth.
"Il Canada sta costruendo un enorme ponte tra l'Ontario e il Michigan. Possiede sia il lato canadese che quello statunitense e, naturalmente, l'ha costruito di fatto senza alcun contenuto statunitense", ha affermato, sottolineando come "il presidente Barack Hussein Obama ha stupidamente concesso loro una deroga in modo che potessero aggirare il Buy American Act e non utilizzare alcun prodotto americano, incluso il nostro acciaio. Ora, il governo canadese si aspetta che io, come presidente degli Stati Uniti, permetta loro di 'approfittare dell'America!'. Cosa ottengono gli Stati Uniti d'America? Assolutamente nulla!", si legge nel post.
"L'Ontario non mette nemmeno alcolici, bevande e altri prodotti alcolici statunitensi sui suoi scaffali, gli è assolutamente proibito farlo e ora, come se non bastasse, il primo ministro Carney vuole fare un accordo con la Cina, che mangerà vivo il Canada. Ci mangeremo solo gli avanzi! Non credo proprio. La prima cosa che la Cina farà sarà porre fine a tutto l'hockey su ghiaccio giocato in Canada ed eliminare definitivamente la Stanley Cup", ha scritto Trump su Truth.
"I dazi che il Canada impone sui nostri prodotti lattiero-caseari sono stati, per molti anni, inaccettabili, mettendo i nostri agricoltori a grave rischio finanziario. Non permetterò che questo ponte si apra finché gli Stati Uniti non saranno pienamente compensati per tutto ciò che abbiamo dato loro e, cosa importante, finché il Canada non tratterà gli Stati Uniti con l'equità e il rispetto che meritiamo. Inizieremo i negoziati, immediatamente. Con tutto ciò che abbiamo dato loro, dovremmo possedere, forse, almeno la metà di questo patrimonio. I ricavi generati dal mercato statunitense saranno astronomici", si legge ancora nel post.
Il Gordie Howe International Bridge collegherà Detroit, nel Michigan, e Windsor, in Ontario. Intitolato al compianto campione canadese della National Hockey League e stella dei Detroit Red Wings Gordie Howe, i lavori dell'opera sono cominciati nel 2018 e l'inaugurazione è prevista per quest'anno. Il premier Carney ha fatto sapere di essere fiducioso in una soluzione e ha ribadito che il ponte sarà gestito in proprietà congiunta tra Canada e Stato americano del Michigan. Anche l'ufficio della governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, ha confermato il modello di gestione condivisa.