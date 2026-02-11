Alta tensione Usa-Canada, Trump minaccia di bloccare il ponte tra Michigan e Ontario: "Si stanno approfittando di noi"

Nelle scorse ore, sulla questione del ponte, c'è stato un colloquio telefonico tra il premier canadese Mark Carney e il presidente Trump. "La situazione sarà risolta", ha detto Carney parlando con i giornalisti a Ottawa. Il premier ha spiegato di aver chiarito a Trump che "il Canada ha finanziato il ponte" e che l'opera è proprietà condivisa tra Michigan e governo canadese. Carney ha poi sottolineato che nella costruzione dell'infrastruttura sono stati impiegati acciaio e lavoratori statunitensi. Il primo ministro ha aggiunto che le parti hanno deciso di proseguire il confronto su questi temi parallelamente ai negoziati commerciali in corso tra Stati Uniti e Canada.