Trump: "L'Iran non avrà armi nucleari né missili"

"L'Iran non avrà armi nucleari né missili". Lo ha affermato il presidente Usa in un'intervista rilasciata a Channel 12. "Possiamo raggiungere un ottimo accordo con l'Iran. Niente nucleare, niente missili balistici. La questione del nucleare è scontata" ha aggiunto il tycoon. Intanto Teheran, attraverso Ali Larijani, avverte Washington di non lasciarsi condizionare dalla visita di Netanyahu e di restare vigile sul “ruolo distruttivo dei sionisti” nei negoziati sul nucleare.