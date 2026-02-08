Iran, la Nobel per la Pace Narges Mohammadi condannata a sei anni di carcere | Per lei esilio nel Khorasan

La condanna a Mohammadi è stata decretata da un tribunale iraniano, ha riferito il legale della premio Nobel all'Afp. Il reato contestatole, ha aggiunto, è di "associazione e collusione per commettere e reati", una sorta di accusa di cospirazione. L'avvocato ha poi precisato che la 53enne - oltre ad aver ricevuto una condanna aggiuntiva a un anno e mezzo di prigione per attività di propaganda - ha l'obbligo di dimora per due anni nella città di Khosf