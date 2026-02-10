Medioriente, Trump: "Contrario all'annessione israeliana della Cisgiordania"
Secondo il tycoon una "Cisgiordania stabile mantiene Israele sicura"
© Afp
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si oppone all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Lo riporta Axios citando fonti della Casa Bianca secondo le quali una "Cisgiordania stabile mantiene Israele sicura ed è in linea con l'obiettivo dell'amministrazione di raggiungere la pace nella regione". La presa di posizione della Casa Bianca segue la decisione di Israele di ampliare il controllo in Cisgiordania ad aree che per gli accordi di Oslo dovrebbero essere sotto il controllo totale o parziale dell'autorità palestinese. Trump incontrerà il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, mercoledì 11 febbraio.