La Corte internazionale di giustizia: "Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas, facilitare gli aiuti a Gaza" | La replica: "Decisione vergognosa"

Israele non ha dimostrato che parte del personale dell'Unrwa sia membro di Hamas. Lo ha stabilito la Corte internazionale di giustizia aggiungendo che lo Stato ebraico deve "facilitare i programmi di aiuto a Gaza, anche quelli dell'Agenzia dell'Onu". "Una decisione vergognosa", è la replica dell'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon. La Jihad islamica palestinese, intanto, annuncia di aver "accettato integralmente" l'accordo di Sharm el-Sheikh e chiarisce: "Valuteremo il rispetto di Israele e manterremo il nostro impegno in ugual misura". L'esercito di Tel Aviv ha annunciato che le bare di due ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza, che Hamas aveva precedentemente annunciato di voler restituire, sono state consegnate alla Croce Rossa.