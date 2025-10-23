Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 10 minuti fa
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

La Corte internazionale di giustizia: "Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas, facilitare gli aiuti a Gaza" | La replica: "Decisione vergognosa"

La Jihad islamica: "Accettiamo integralmente l'intesa di Sharm". L'Idf: "Consegnate le bare di due ostaggi"

di Redazione online
23 Ott 2025 - 00:07
© Da video

© Da video

Israele non ha dimostrato che parte del personale dell'Unrwa sia membro di Hamas. Lo ha stabilito la Corte internazionale di giustizia aggiungendo che lo Stato ebraico deve "facilitare i programmi di aiuto a Gaza, anche quelli dell'Agenzia dell'Onu". "Una decisione vergognosa", è la replica dell'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon. La Jihad islamica palestinese, intanto, annuncia di aver "accettato integralmente" l'accordo di Sharm el-Sheikh e chiarisce: "Valuteremo il rispetto di Israele e manterremo il nostro impegno in ugual misura". L'esercito di Tel Aviv ha annunciato che le bare di due ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza, che Hamas aveva precedentemente annunciato di voler restituire, sono state consegnate alla Croce Rossa.

Leggi anche

Israele: "Abbiamo ripreso ad applicare il cessate il fuoco a Gaza"

Gali e Ziv Berman con la maglietta della squadra di calcio preferita, il Maccabi

Rapiti da Hamas e divisi: i gemelli Ziv e Gali si riabbracciano dopo oltre due anni di prigionia

israele guerra hamas
israele
hamas

Sullo stesso tema