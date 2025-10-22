Idf: consegnate le bare di due ostaggi | Vance: "Le violenze non sono la fine della tregua a Gaza, per la pace e la ricostruzione servirà molto tempo"

L'esercito israeliano ha annunciato che le bare di due ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza, che Hamas aveva precedentemente annunciato di voler restituire, sono state consegnate alla Croce Rossa. Il vicepresidente Usa Vance, dal sud di Israele: "Le violenze non sono la fine della tregua, succede così quando due popoli si odiano. Ma siamo a buon punto e stiamo facendo bene". Poi ammette: "Per la pace e la ricostruzione della Striscia di Gaza servirà molto tempo". E arrivano nuove minacce di Trump ad Hamas. "Se viola il cessate il fuoco sarà annientato", avverte il presidente americano. Israele, intanto, riapre due valichi per gli aiuti su pressione Usa, ma il premier israeliano annuncia il lancio di "153 tonnellate di bombe" contro i miliziani per violazioni dell'intesa. Secondo il New York Times, gli Usa temono che Netanyahu possa riprendere la guerra a Gaza. Arrivato in Israele il corpo di un altro ostaggio consegnato lunedì sera alla Croce Rossa dai miliziani di Hamas. Si tratta del sergente maggiore Tal Haimi, che era stato ucciso mentre difendeva il kibbutz Nir Yitzhak il 7 ottobre 2023. Stasera verranno consegnati altri due corpi.