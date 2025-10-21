Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 6 minuti fa
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Gaza, su pressione Usa riaprono due valichi per gli aiuti | Arrivati in Israele i resti di un altro ostaggio

Tregua in bilico a Gaza e nuove minacce di Trump ad Hamas: "Se viola il cessate il fuoco sarà annientato"

di Redazione online
21 Ott 2025 - 00:02

Mentre a Gaza la tregua resta in bilico, arrivano nuove minacce di Trump ad Hamas. "Se viola il cessate il fuoco sarà annientato", avverte il presidente americano. Gli inviati Witkoff e Kushner incontrano Netanyahu per puntellare la pace, martedì arriva Vance. Israele, intanto, riapre due valichi per gli aiuti su pressione Usa, ma il premier israeliano annuncia il lancio di "153 tonnellate di bombe" contro i miliziani per violazioni dell'intesa. Arrivato in Israele il corpo di un altro ostaggio consegnato lunedì sera alla Croce Rossa dai miliziani di Hamas.

Israele: "Abbiamo ripreso ad applicare il cessate il fuoco a Gaza"

Gali e Ziv Berman con la maglietta della squadra di calcio preferita, il Maccabi

Rapiti da Hamas e divisi: i gemelli Ziv e Gali si riabbracciano dopo oltre due anni di prigionia

israele guerra hamas
israele
hamas

