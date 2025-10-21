Tregua in bilico a Gaza e nuove minacce di Trump ad Hamas: "Se viola il cessate il fuoco sarà annientato"di Redazione online
Mentre a Gaza la tregua resta in bilico, arrivano nuove minacce di Trump ad Hamas. "Se viola il cessate il fuoco sarà annientato", avverte il presidente americano. Gli inviati Witkoff e Kushner incontrano Netanyahu per puntellare la pace, martedì arriva Vance. Israele, intanto, riapre due valichi per gli aiuti su pressione Usa, ma il premier israeliano annuncia il lancio di "153 tonnellate di bombe" contro i miliziani per violazioni dell'intesa. Arrivato in Israele il corpo di un altro ostaggio consegnato lunedì sera alla Croce Rossa dai miliziani di Hamas.