Iran, l'agenzia nucleare: "Disposti a diluire l'uranio, ma a una condizione"

Intanto, in un discorso trasmesso dai media di Stato, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato che il suo Paese "nutre speranze per un esito positivo dei colloqui. Ma a condizione che vi sia rispetto degli impegni e che la controparte eviti richieste eccessive". Il tutto ribadendo la richiesta di negoziati "equi e vantaggiosi per entrambe le parti". Inoltre, Pezeshkian ha evidenziato la necessità che siano garantiti i diritti previsti dal Trattato di Non Proliferazione, "compresi quelli relativi all'arricchimento dell'uranio e alla revoca delle sanzioni. L'Iran - ha concluso - tende una mano di amicizia a coloro che cercano una cooperazione onesta".