dopo il meeting con gli usa

Teheran: "Nulla fermerà il nostro arricchimento nucleare, neppure la guerra"

Dopo le riunioni a Mascate, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato nuovi incontri già per la prossima settimana

08 Feb 2026 - 09:17
© Ansa

© Ansa

Nulla fermerà l'arricchimento nucleare dell'Iran, "neppure in caso di guerra": lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi. La pressione militare americana "non intimorisce" la Repubblica islamica, ha aggiunto. Nonostante le minacce, il ministro si è detto pronto a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti sull'arricchimento nucleare, sottolineando di aver deciso con la delegazione Usa una nuova tavola di negoziati da tenersi "a breve".

Ti potrebbe interessare

videovideo
iran
nucleare

Sullo stesso tema