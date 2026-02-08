Teheran: "Nulla fermerà il nostro arricchimento nucleare, neppure la guerra"

Nulla fermerà l'arricchimento nucleare dell'Iran, "neppure in caso di guerra": lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi. La pressione militare americana "non intimorisce" la Repubblica islamica, ha aggiunto. Nonostante le minacce, il ministro si è detto pronto a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti sull'arricchimento nucleare, sottolineando di aver deciso con la delegazione Usa una nuova tavola di negoziati da tenersi "a breve".